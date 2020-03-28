Мурманск,
28 марта 2020, 20:13 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил запустить флешмоб для северян, вынужденных в эти дни оставаться дома.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с семьей
Https://vk.com/chibis.andrey
«Вся страна сидит по домам в эти дни и#СеверПоДомам
тоже. Это нужно, чтобы остановить распространение заразы. Сам я по понятным причинам не смогу остаться дома и буду работать, поэтому начинаю со своей семьи — запускаем флешмоб!», — написал он в соцсетях.
Глава региона предложил использовать символом флешмоба картинку Ирины Советниковой с символом домоседства — котом.
«Разместите её в своём аккаунте, сфотографируйтесь с картинкой или просто с хештэгом
#СеверПоДомам. Поделитесь своим снимком в социальных сетях и чатах. Мотивируйте своим примером других остаться дома! — предложил губернатор. — Эта неделя дана нам президентом для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Минимизируйте контакты с внешним миром, не ходите в гости и не приглашайте друзей и родственников к себе. Это время, когда не нужно рисковать, куда приятнее провести его с семьей, поиграть с детьми, посмотреть вместе кино, устроить семейный ужин в узком кругу за душевными разговорами.
Всем хороших, уютных, здоровых, ДОМАШНИХ выходных!».
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области получено 12 предварительно положительных результатов на коронавирус. 69 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 130 человек находятся на обсервации, 1457 человека находятся на самоизоляции.