Кишинёв, , 20:11 — REGNUM Из Молдавии в Россию с 21 по 28 марта вернулись более 1 тыс. граждан. Об этом сообщило посольство РФ в Кишиневе на странице в соцсети Facebook.

«Посольство РФ … при содействии молдавских властей шестью авиарейсами компаний «Аэрофлот», «Fly One» и «Air Moldova» организовало возвращение в Россию 1053 российских граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, граждане РФ в результате санитарно-карантинных мер по противодействию коронавирусу оказались фактически заблокированными в Молдавии.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну сообщила, что за сутки в Молдавии подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, и общее их число достигло 199.

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