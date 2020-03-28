Нью-Йорк, США, , 19:52 — REGNUM Рефрижераторные трейлеры, которые будут использоваться в качестве мобильных моргов, появились возле больниц в Нью-Йорке. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает телеканал CNN.

«Импровизированные морги сигнализируют о проблеме, связанной с национальным кризисом в области здравоохранения», — отмечают журналисты телеканала.

27 марта вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала CNBS заявил, что эпицентром эпидемии коронавируса в США в настоящее время является город Нью-Йорк с прилегающими территориями.

По его словам, больше половины случаев заражения произошло именно в этом районе.

Читайте также: Число жертв коронавируса в США превысило 1700 человек