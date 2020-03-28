Афины , , 19:54 — REGNUM В Греции за минувшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом 28 марта сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения страны Сотирис Циодрас.

По его словам, с учётом вновь выявленных зараженных общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 1061. За сутки в Греции скончались четыре пациента, тем самым количество жертв инфекции достигло 32.

Напомним, ранее сообщалось о 892 выявленных случаев заражения коронавирусом в Греции и о 22 летальных исходах.

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