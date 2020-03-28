Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM Скончавшийся 28 марта в Петербурге пожилой мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, был помещен в больницу спустя 22 дня с момента возвращения из Таиланда. Причиной госпитализации была двусторонняя пневмония, позже подтвердился коронавирус, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Больница им. Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

73-летний петербуржец вернулся в город 1 марта 2020 года из Таиланда. Госпитализирован же он был только 23 марта с двусторонней пневмонией.

«Ему было проведено необходимое лечение и обследование. По причине нарастания дыхательной недостаточности пациента перевели на искусственную вентиляцию легких. Несмотря на усилия врачей, утром 28 марта он скончался из-за септического шока», — отметили в комздраве Петербурга.

Мужчина страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

«Ранее у пациента был взят анализ на новый коронавирус COVID-19 и прижизненно получен первый положительный результат. Точная причина смерти будет установлена по результатам паталогоанатомического исследования», — говорится в сообщении ведомства.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге вновь напоминает о необходимости соблюдения пожилыми людьми режима самоизоляции, а также о важности своевременного обращения к врачу.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге выявлены 11 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще четыре человека заболели в Ленобласти. Все больные COVID-19 помещены в инфекционную больницу им. Боткина.

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