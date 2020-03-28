Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Число зараженных коронавирусом в США превысило 104 тыс. человек. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий мониторинг ситуации с COVID-19 на основе официальных данных.

Согласно данным Университета, в стране сейчас зафиксировано 104 860 случаев заболевания COVID-19. По последним данным, от коронавируса скончались 1711 человек.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в США ввели режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за вспышки коронавируса.

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