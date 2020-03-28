Вашингтон, , 19:09 — REGNUM В Соединенных Штатах одобрение получил тест на коронавирус, выявляющий инфекцию за 15 минут, об этом 28 марта говорится в заявлении компании Abbott Laboratories, разработавшей тест.

Препарат был утвержден управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Напомним, на сегодняшний день в США зафиксировано свыше 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались около 1 тыс. 700 человек, свыше 2 тыс. человек излечились.