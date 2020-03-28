Лейден, Нидерланды, , 18:55 — REGNUM Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus создала воздушный мост между Европейским союзом и Китаем для доставки партий медицинских масок. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе компании.

«Корпорация Airbus создала новый воздушный мост для доставки в Великобританию, Германию, Испанию и Францию медицинских масок из Китая в рамках борьбы с коронавирусом нового типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее более 4 млн средств индивидуальной защиты были доставлены из китайского города Тяньцзинь в Испанию, рейс был осуществлен на самолете A330−200 в период с 26 по 28 марта.

Напомним, ранее Франция заказала у Китая порядка 1 млрд медицинских масок в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране, которые будут доставлены из КНР четырьмя рейсами.

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