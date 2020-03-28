Москва, , 18:46 — REGNUM Российские военные вирусологи приступили к специальным противоэпидемическим мероприятиям в больницах итальянской провинции Ломабрадия, об этом 28 марта сообщили в Министерстве обороны России.

«28 марта российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия», — говорится в заявлении.

Российские эксперты совместно с итальянскими коллегами уже провели полную санитарную обработку в санатории для пожилых людей «Хкнейгер» в городе Альбино.