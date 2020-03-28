Черновцы, Украина, , 18:31 — REGNUM Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Черновицкой области Украины за сутки увеличилось на 12 человек и составило 59 человек. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в соцсети Facebook.

«По состоянию на 28 марта, общая численность заразившихся коронавирусом … составляет 59 человек», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что число лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Украине увеличилось до 311 человек.

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