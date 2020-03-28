Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM В отношении петербуржца, который накануне своего дня рождения самовольно покинул обсерватор в пансионате «Заря», возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 28 марта сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием Образцовым 1987 года рождения места обсервации», — говорится в сообщении.

32-летний Образцов был помещён в обсерватор в Курортном районе Петербурга после того как нарушил условия самоизоляции после прибытия из-за рубежа.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление местонахождения мужчины»,— говорится в сообщении.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города, в особенности прибывших из-за рубежа, о необходимости соблюдения режима самоизоляции, санитарно-эпидемиологических норм, нормативно-правовых документов Роспотребнадзора и иных профильных ведомств, а также правительства города Санкт-Петербурга в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также об административных и уголовных санкциях за их нарушения.

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