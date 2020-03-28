Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту самовольного оставления мужчиной места обсервации, куда он был помещен на карантин после возвращения из-за рубежа. Об этом 28 марта сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления 27 марта 2020 года Георгием О. 1987 года рождения места обсервации, расположенном на территории Курортного района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в обсервацию мужчина был помещен в связи с несоблюдением режима самоизоляции после возвращения из-за границы на Родину. На данный момент сотрудниками СКР осуществляется комплекс следственных и оперативно-розыскных действий и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным некоторых СМИ, сбежавший из обсервации мужчина уже задержан полицией.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают двух человек — женщину и мужчину — нарушивших режим изоляции по коронавирусной инфекции после возвращения из-за рубежа. Женщина самовольно покинула своё жилище и уехала на автомобиле, а мужчина сбежал из пригородного пансионата «Заря», куда был помещен на карантин.