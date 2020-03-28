Ташкент, , 18:10 — REGNUM Жители столицы Узбекистана возмущены продолжающимся строительством частных объектов в Ташкенте, несмотря на то, что правительством республики объявлен карантин в связи с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM.

В посте, который появился сегодня в популярной интернет-группе Уят. уз отмечается, что на частных строительных объектах полно рабочих, которые не соблюдают правила карантина, в частности, рабочие большой группой и вплотную друг к другу поглощают пищу во время обеда, «при этом, естественно, сняв маски».

«Вместе с этим, законодательно сейчас запрещено собираться в группы более трех человек, при этом, расстояние между ними должно составлять не менее 2 метров и все должны быть в масках. Уверен, что таких строек по городу множество и манера потребления пищи не отличается от вышеуказанной. В подавляющем своем большинстве строительством занимаются частные компании. То есть прибыль получают некие частные лица, при этом подвергая всю страну риску», пишет автор поста.

В посте задаются вопросы: до каких пор интересы десятка частных лиц будут преобладать над интересами государства, общества? Почему, несмотря на запреты, в стране допускается большое скопление людей, которые могут стать причиной распространения неконтролируемой эпидемии?

«Лечение граждан от коронавирусной инфекции в клиниках осуществляется за бюджетные средства, то есть, за наши, народные деньги! Почему десяток лиц в погоне за своей личной прибылью, создают ситуацию, когда за их личные бизнес-интересы платит общество?», отмечается в публикации.

Пост за короткое время набрал множество комментариев, где возмущенные ташкентцы сообщают о большом количестве строек в городе.

«Задолбали со своими отбойниками. С утра до ночи на мозги действуют. Жаловались в прокуратуру. Те вежливо тянут резину. Видимо ждут отмашки сверху, так как за NRG (крупная строительная компания) стоят такие бабки, которые даже прокурорчикам не по зубам», пишет пользователь Лев Ким.

Другая участница группы возмущается: а почему рабочих строек должны проверять и лечить за бюджетные деньги? Пусть частники и выделяют средства для этого,

Граждане также жалуются, что правоохранительные органы разворачивают граждан домой, когда те выходят на улицу, тогда как большое скопление рабочих на стройках кардинально противоречит установкам властей.

По данным министерства здравоохранения Республики Узбекистан, по состоянию на 28 марта 2020 года количество пациентов с коронавирусной инфекцией в стране увеличилось на 16 до 104 человек, на карантине в клиниках и домах находятся около 90 тысяч тысяч граждан, контактировавших с инфицированными.