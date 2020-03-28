Оренбург, , 18:02 — REGNUM В Оренбуржье 28 марта — первый день самоизоляции в регионе. Все торговые и развлекательные объекты, а также предприятия, оказывающие бытовые услуги, должны прекратить работу. Согласно Указу губернатора функционировать должны продовольственные магазины, аптеки, а также те точки, которые продают товары первой необходимости. Предприимчивые бизнесмены нашли выход, чтобы продолжить торговлю. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Оренбурга, рейды чиновников показали, что в городе продолжают работать магазины и салоны красоты.

Выявлено свыше 70 фактов. Пивные точки неожиданно начали предлагать своим посетителям туалетную бумагу, стиральный порошок.

«Салоны красоты продолжают прием клиентов, работает ряд непродовольственных торговых точек, владельцы магазинов разливных напитков пошли на ухищрения и завезли товары первой необходимости», — отметили в горадминистрации.

В соцсетях оренбуржцы сообщают о том, какие объекты работают во время карантина и какой у них режим работы.

О всех фактах, выявленных чиновниками во время рейда, проинформирован Роспотребнадзор. Нарушителям грозит до 90 суток приостановления деятельности.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского суда Оренбурга, прокуратура обратилась в суд и потребовал признать действия ООО «Леруа Мерлен Восток» по торговле с 28 марта строительными и иными материалами незаконными и противоречащими требованиям губернаторского Указа и обязать магазин прекратить торговлю. Одновременно с подачей иска прокурор ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде наложения запрета на торговлю. Суд удовлетворил ходатайство прокурора о принятии мер по обеспечению иска.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил с 30 марта по 5 апреля нерабочую неделю. На региональном уровне вышел указ о режиме самоизоляции с 28 марта по 5 апреля.