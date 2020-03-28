Сингапур, , 17:57 — REGNUM В министерстве здравоохранения Сингапура объявили о новых 70 случаях заражения коронавирусом, об этом 28 марта сообщает Reuters.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 802 человек. Всего от инфекции в стране скончались два человека, 183 человека выздоровели.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время инфекция распространилась почти на все страны мира, унеся жизни свыше 28 тыс. человек.

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