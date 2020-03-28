Москва, , 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

«Временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — отмечается в постановлении.

Введенные временные запреты не относятся к дипломатическим сотрудникам, гражданам России, проживающим в Калининградской области, а также иным исключительным случаям.