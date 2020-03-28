Москва, , 17:42 — REGNUM В следственных изоляторах Москвы начали шить марлевые повязки, об этом 28 марта сообщает RT.

В настоящее время, как отмечают журналисты, пошито уже 120 масок, которые можно использовать несколько раз.

«Многослойные маски надежнее и удобнее обычных одноразовых», — приводит издание слова одного из сотрудников московского СИЗО.

Напомним, в настоящее время в России зафиксировано порядка 1 тыс. 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек скончались.