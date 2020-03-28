Москва, , 17:44 — REGNUM Более 13 тысяч граждан было вывезено за день из зарубежных стран на фоне пандемии коронавируса в Россию. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба Росавиации.

За один день 27 марта было выполнено 106 чартерных авиарейсов из иностранных государств в Россию. Всего было перевезено 13 429 российских граждан.

По данным Росавиации, за рубежом ещё остаётся много российских граждан, большая их часть находится в Индонезии. Предполагается, что все граждане будут доставлены на родину до 1 апреля.

Напомним, с 27 марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами. Исключением являются вывозные чартерные авиарейсы для граждан, застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса, а также грузовое и почтовое авиасообщение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам председателя комитета Совфеда РФ по социальной политике Инны Святенко, для возвращения граждан России на родину из-за рубежа задействованы все российские службы.

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