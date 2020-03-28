Москва, , 17:38 — REGNUM В Москве скончалась 69-летняя пациентка, у которой ранее был выявлен положительный результат на наличие коронавирусной инфекции в организме. Об этом 28 марта сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациентки также наблюдались другие заболевания, такие как кардиосклероз, атеросклероз 2 степени и хроническая пиелонефрит.

Напомним, 27 марта в Москве от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, скончалась четвертая пациентка. Это была женщина 56 лет, которая не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

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