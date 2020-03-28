Лондон, , 17:36 — REGNUM Число выявленных фактов заражения коронавирусом в Великобритании за последние сутки выросло на 17 089. Об этом сообщает в субботу, 28 марта, министерство здравоохранения и социальных дел страны.

По утверждению ведомства, всего в Британии проверены на коронавирус 120 776 человек.

Кроме того, за последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 260 человек. Таким образом, общее число жертв составило 1019 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта число жертв коронавирусной инфекции в Великобритании за сутки увеличилось на 31%, или 181, до 759 человек.

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