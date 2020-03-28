Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM В Екатеринбурге уже началась весенняя уборка города. Власти организовали для журналистов пресс-тур, в ходе которого показали, какая техника и что за люди этим занимаются.

Влажная уборка тротуара на проспекте Ленина Алексей Колчин © ИА REGNUM

Представители СМИ познакомились с тем, как убирают район проспекта Ленина и улицы Вайнера. А затем при них службы благоустройства прибирали на проспекте Космонавтов.

Отметим, с 23 марта по 30 апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. Постановление подписал мэр Александр Высокинский. В ходе него предстоит провести санитарную уборку парков, скверов, лесопарков и улиц.