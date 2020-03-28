Екатеринбург, 28 марта 2020, 18:03 — REGNUM В Екатеринбурге уже началась весенняя уборка города. Власти организовали для журналистов пресс-тур, в ходе которого показали, какая техника и что за люди этим занимаются.

Влажная уборка тротуара на проспекте Ленина
Влажная уборка тротуара на проспекте Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Влажная уборка тротуара на проспекте Ленина
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женщина в маске в центре Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Женщина в маске в центре Екатеринбурга
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Механизированная уборка тротуара
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Механизированная уборка тротуара
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Механизированная уборка тротуара
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка трамвайной остановки на улице Татищева
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Представители СМИ познакомились с тем, как убирают район проспекта Ленина и улицы Вайнера. А затем при них службы благоустройства прибирали на проспекте Космонавтов.

Мойка трамвайной остановки на улице Татищева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка трамвайной остановки на улице Татищева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка трамвайной остановки на улице Татищева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка трамвайной остановки на улице Татищева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка трамвайной остановки на улице Татищева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка трамвайной остановки на улице Татищева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка тротуара на проспекте Космонавтов
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отметим, с 23 марта по 30 апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. Постановление подписал мэр Александр Высокинский. В ходе него предстоит провести санитарную уборку парков, скверов, лесопарков и улиц.

Мойка тротуара на проспекте Космонавтов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка тротуара на проспекте Космонавтов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мойка тротуара на проспекте Космонавтов
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уборка тротуара
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
Алексей Колчин © ИА REGNUM