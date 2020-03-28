Оренбург, , 17:28 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился к населению, заявив, что 28 марта — первый день режима самоизоляции в регионе — начался с трагического известия о смерти пациента с диагнозом коронавирусной инфекции.

«Это очень тяжелая новость для всех нас. Особенно тяжело сейчас семье, которая сегодня находится в инфекционных стационарах. Мы сделаем все, чтобы помочь семье», — сказал губернатор.

Он подчернил, что врачи боролись за его жизнь до последнего. «И сегодня они действительно на передовой борьбы с инфекцией. Ежедневно минздрав информировал меня о состоянии этого пациента и всех, кто находится под наблюдением врачей. Регион обеспечен всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Есть оборудование, подготовленные палаты, специалисты, медикаменты, аппараты искусственной вентиляции легких», — отметил Денис Паслер.

Глава региона сделал акцент на том, что главное — остановить распространение коронавируса, для этого надо максимально соблюдать режим самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье выявлено шесть случаев коронавируса. Сегодня, 28 марта, стало известно о смерти бузулучанина. В региональном минздраве заявили, что патологоанатомическое вскрытие подтвердило клинический диагноз — мужчина умер от коронавирусной инфекции. Заразившийся коронавирусом имел сопутствующие хронические заболевания.

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