Москва, , 17:25 — REGNUM В Министерстве транспорта России заявили о планировании около 100 рейсов для вывоза граждан из других стран, об этом 28 марта сообщается в заявлении ведомства.

Свыше 13 тыс. 400 граждан России уже вернулись из-за рубежа на родину, для возвращения оставшихся подготовлено 92 чартерных рейса.

Напомним, вспышка коронавируса в китайском Ухане в декабре 2019 года привела к распространению инфекции на весь мир. Большинство мировых держав вводят ограничительные меры для сдерживания распространения инфекции.