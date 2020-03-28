Исламабад, , 17:37 — REGNUM Власти Китая направили в Пакистан самолет с техникой и медицинским персоналом в помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 28 марта сообщает Associated Press.

Вспышка инфекции особенно опасна для стран Ближнего Востока, где по причине многочисленных внутренних конфликтов, проблем с миграцией и нестабильной экономикой медицинские учреждения не могут полноценно функционировать, тем более давать должный ответ на эпидемию.

В этой связи помощь от соседних стран особенно ценна, кроме того, специалисты из Китая обладают уникальным опытом борьбы с коронавирусом, который впервые был обнаружен в провинции Ухань.

Напомним, в настоящее время в Пакистане зафиксировано 1 тыс. 408 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Большая часть зараженных прибыла из соседнего Ирана.

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