Оренбург, , 17:12 — REGNUM В Оренбурге медики сообщили о причине смерти жителя Бузулука, которого лечили от коронавирусной инфекции. По данным регионального минздрава, проведено патологоанатомическое вскрытие бузулучанина.

«Патологоанатомический диагноз — коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония вирусной этиологии. Фоновые заболевания — сахарный диабет, хронический бронхит. Осложнение — респираторный дистресс-синдром. Таким образом, вскрытие подтвердило клинический диагноз», — сказали в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

В ведомстве также отметили, что семье, которая находится на изоляции в больнице, оказывается психологическая помощь.

Напомним, в Оренбуржье на 28 марта лаборанта подтверждено шесть случаев коронавирусной инфекции. Один случай завершился летальным исходом.

Добавим, житель Бузулука путешествовал с семьёй по Европе, домой вернулся через аэропорт Самары и приехал домой на личном транспорте. Именно в Бузулуке зафиксирован первый случай коронавируса в регионе.

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