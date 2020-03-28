Москва, , 17:07 — REGNUM Пользователи смогут узнать свой уровень цифровой грамотности в режиме онлайн. В этом году организаторы добавили специальный блок про искусственный интеллект и другие инновационные технологии, а также отдельный тест для детей 7−13 лет.

Всероссийский Цифровой Диктант-2020, организованный РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, пройдет с 28 марта по 11 апреля в онлайн-формате при поддержке Координационного центра доменов RU и РФ. Акция станет самой масштабной проверкой знаний информационных технологий в России. На сайте цифровойдиктант.рф каждый пользователь сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения. Также впервые будет проверено знание инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

В этом году организаторы разработали тест не только для подростков (14−17 лет) и взрослых (18+), но и для детей (7−13 лет), который был подготовлен при поддержке Кружкового движения НТИ, Лаборатории Касперского и образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

Цифровой Диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий — кибербезопасности, четвертый — инновационным технологиям. Пройдя тестирование, участники смогут не только проверить свои навыки в этих областях, но и выявить вопросы, требующие более глубокого изучения, а также повысить знания с помощью обучающих материалов, представленных на сайте. Подробный разбор ответов и возможность пройти работу над ошибками будет доступна на сайте цифровойдиктант.рф с 12 апреля.

В рамках онлайн-запуска акции ее организаторы и партнеры отметили важность обладания цифровыми навыками и их постоянного развития:

«Результаты прошлого года показали, насколько высок интерес населения к Цифровому диктанту, а также, что для пользователей важно не просто измерять свой уровень, но и постоянно развивать свои цифровые компетенции. Поэтому по результатам Цифрового диктанта все участники получат личные рекомендации, с помощью которых смогут определить свои точки роста и заполнить пробелы в знаниях. В этом году мы надеемся увеличить нашу аудиторию и дать возможность еще большему количеству людей проверить себя», — прокомментировал Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул важность того, чтобы все граждане, все жители нашей большой страны умели пользоваться теми сервисами, которые предоставляют современные интернет-технологии, и пользоваться ими безопасно и успешно.

«К сожалению, бывает так, что из-за незнания пользователи передают слишком много личных данных туда, куда их передавать не нужно, и могут потом от этого пострадать, в том числе материально. Чтобы этого не происходило, нужно учиться и повышать свои компетенции в этой области. Выявить свои слабые места может помочь как раз Цифровой Диктант», — сказал он.

Сейчас технологии используются во всех сферах бизнеса, и компаниям важен рост количества высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками в ИТ, в этом году мы добавили образовательную составляющую, чтобы пользователи могли не просто понять, свои сильные и слабые стороны, но и сразу заняться их развитием. РАЭК — это ассоциация, которая представляет интересы интернет-бизнеса России. Поэтому мы одними из первых поверили в инициативу Цифровой Диктант и поддержали ее», — прокомментировал Сергей Плуготаренко, директор РАЭК.

«Сегодня Москва предоставляет горожанам большое количество электронных услуг и сервисов, которые помогают решать вопросы практически во всех сферах жизни. Но важно не только дать жителям инструмент, но и научить их пользоваться всеми онлайн-возможностями, которые дает город. Развитие цифровой грамотности — важное направление работы Правительства Москвы. Например, в начале 2020 года мы организовали серию семинаров «Цифровой город», на которых рассказываем москвичам старшего поколения, как получать электронные услуги и пользоваться городскими ИТ-сервисами. Цифровой Диктант — еще один важный проект, который поможет жителям всей России проверить свои знания», — подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. — Нам важно, чтобы как можно больше россиян понимали, как грамотно пользоваться технологиями и не подвергаться рискам. В прошлом году в диктанте приняли участие почти 40 000 человек. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году эта цифра стала больше». «Как показало ежегодное исследование Microsoft DCI, в 2019 году 79% россиян подверглись онлайн-рискам, что на 5% больше, чем в 2018-м. Цифровой Диктант призван улучшить эту ситуацию, так как его цель не только проверить знание современных технологий, но и распространить практики безопасного общения в интернет-среде, — отметила, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. — Нам важно, чтобы как можно больше россиян понимали, как грамотно пользоваться технологиями и не подвергаться рискам. В прошлом году в диктанте приняли участие почти 40 000 человек. Мы приложим все усилия, чтобы в этом году эта цифра стала больше».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнерами акции выступили: Лаборатория Касперского, АО «Почта России», РАЭК, TikTok, ДИТ Москвы, «Университет Национальной технологической инициативы 20.35», Центр компетенций для кадров цифровой экономики, Сеть «Точек кипения» и Координационный центр доменов .RU/.РФ. Инфопартнерами стали: Российская Газета, Комсомольская Правда, Lenta.ru, Gazeta.ru, портал «Цифровая грамотность», Российская государственная библиотека для молодежи, просветительский проект «Курилка Гутенберга», Нетология, Ru-Center, образовательная компания MAXIMUM Education, Кружковое движение НТИ, интерактивная образовательная онлайн-платформа УЧИ.ру.

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