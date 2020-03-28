Куала-Лумпур, 28 марта 2020, 17:18 — REGNUM Власти Малайзии ожидают увеличение случаев заражения коронавирусом к середине апреля. Об этом 28 марта сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
По словам главы департамента здравоохранения страны Нура Хишама Абдуллы, в середине апреля число инфицированных может достигнуть 9 тыс. человек.
В министерства здравоохранения страны готовятся начать тестирование на предмет заражения инфекцией, что непременно повлияет на официальную статистику.
За последнюю неделю в стране число случаев инфицирования коронавирусом возросло почти в двое и составило 2 тыс. 320 случаев. В стране введено ограничение на поездки и передвижения людей.
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