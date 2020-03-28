Амстердам, , 17:19 — REGNUM В Нидерландах общее число заболевших пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавируса (SARS-CoV-2), достигло 9762 человек. Об этом 28 марта сообщили в нидерландский национальном институте здравоохранения.

Таким образом, по состоянию на 14:00 (16:00 мск) 28 марта количество положительно протестированных на коронавирус пациентов за последние сутки увеличилось на 1159 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки от болезни, вызванной коронавирусом, скончались 93 пациента, общее число зарегистрированных смертей от коронавируса в стране составило 639.

Напомним, в Нидерландах 27 марта было выявлено 1 172 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Общее число официально зарегистрированных заражений составляло 8 603.

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