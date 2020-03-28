Москва, , 17:01 — REGNUM 28 марта стартовал Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Принять участие в нем смогут ученики 8−10 классов. Цель Конкурса — помочь каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора станет оценка навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

В презентации проекта приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Модератором встречи выступила журналист, телеведущая, общественный деятель Яна Чурикова.

Открывая презентацию, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что конкурс запускается во Всемирный день больших перемен и именно сейчас, несмотря на сложности, с которым столкнулся весь мир, наступает время уникальных возможностей.

«Конкурс «Большая перемена» — это большая возможность для каждого и то, насколько эффективно вы ей воспользуетесь, зависит только от вас. Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное — верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие — уже выигрывают. Каждый участник получит обратную связь от профессионалов, доступы к программам дистанционного обучения и многое другое. В «Большой перемене» точно не будет скучно!», — отметил он.

Сергей Кириенко рассказал, что в качестве призов 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз, а топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 300 учащихся 8−9 класcов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

По словам Министра просвещения РФ Сергея Кравцова «Большая перемена» — это отличная возможности для самореализации школьников.

«В рамках конкурса вы сможете выбрать себе в качестве наставника своего школьного учителя или тренера из своих внеклассных занятий. Вы самостоятельно сможете сформировать команду из своих друзей и одноклассников. Вы получите возможность поддержать своих учителей, свою школу — и это очень важно», — добавил министр. Он также отметил, что все 1200 финалистов получат путёвки в Артек.

«Воспользуйтесь уникальным шансом, поддержите свою школу, учителей и свою страну. Уверен, конкурс «Большая перемена» позволит каждому школьнику проявить свои таланты и способности, открыть новые возможности, изменить себя и мир вокруг», — заключил Сергей Кравцов.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что при разработке конкурса были использованы лучшие практики платформы.

«Можно сказать, что «Большая перемена» — это своеобразный «конкурс конкурсов». Он стартует уже сегодня и продлится по октябрь текущего года. Зарегистрироваться можно с сегодняшнего дня по 22 июня 2020 года. Затем конкурсантов ждёт дистанционный этап. Уточню, первый тест стартует 31 марта, но новые участники смогут присоединиться в любое время по 22 июня — все задания будут доступны. В период карантина и школьных каникул мы специально даём ребятам возможность провести время с пользой — не откладывать решение тестов на потом, а пройти их сейчас», — рассказал Алексей Комиссаров.

Он добавил, что дистанционный этап будет проходить на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Задача этого этапа — не отсеять потенциальных участников, а подобрать для них именно те испытания, которые позволят максимально раскрыть их потенциал. По итогам тестов участники получат персональную карту развития и набор рекомендаций, как развить свои навыки, в том числе подборку специальной литературы и видеоматериалов.

Следующий этап конкурса — мотивационный. Конкурсанты должны будут рассказать о себе развёрнуто ответить на вопрос «Почему я пришёл на конкурс». Формат может быть разным — эссе, видео, скетч.

После конкурсантов ждёт работа с кейсами. Решать их можно будет с 22 июня по 6 июля, и на этом этапе можно собрать команду — пригласить своего учителя и единомышленников.

По словам Алексея Комиссарова, за выполнение каждого теста, выполнение мотивационного задания и решение кейса конкурсанты получают баллы, которые суммируются.

«На их основе мы определим 6000 полуфиналистов, которые отправятся на очные испытания. Всего их будет 18, а проходить они будут во всех федеральных округах с 20 июля по 14 сентября. 1200 участников, которые покажут лучшие результаты, получат билет на финал конкурса. В нем школьники участвуют уже вместе со своим учителем. Финал пройдёт в октябре, после чего мы назовём 300 победителей среди учеников 8−9 классов и 300 победителей среди десятиклассников», — завершил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау пожелал всем участникам конкурса успеха и новых достижений.

«Сегодня мы проектируем то будущее, которое к нам приближается. Университеты заинтересованы в лучших студентах. Лучшие вузы — это те, где учатся лучшие студенты. Вы нам очень нужны! Ведь вуз — это не только про знания, это про социальную активность и про стремление выйти за рамки своих возможностей. Сам факт, что вы будете готовиться к штурму вершин — это уже преодоление себя и победа над собой», — подчеркнул Владимир Мау.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников. Партнёры «Большой перемены» — Mail.ru Group («ВКонтакте») и ведущие высшие учебные заведения страны.