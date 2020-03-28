Москва, , 17:00 — REGNUM Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 28 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:59 мск в аэропорту «Шереметьево» были задержаны три рейса, еще два отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны два рейса, еще семнадцать отменены; в аэропорту «Домодедово» задержаны два рейса, ещё семнадцать отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире НСН заявил, что ближе к 29 марта погода в Москве начнёт портиться, а температура воздуха — понижаться.

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