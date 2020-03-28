Москва, , 16:54 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об эффективности марлевых повязок для защиты от коронавируса, об этом 28 марта сообщает ТАСС.

«Я хочу сказать, что четырехслойные марлевые маски также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту», — отметил министр.

Чиновник также подчеркнул, что указанные маски создают на фабриках, а потом развозят их по медицинским учреждениям.

Напомним, несмотря на то, что на рынок медицинские маски поступают объемом в 30 млн штук, до сих пор сохраняется их дефицит.