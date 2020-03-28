Москва, , 16:55 — REGNUM Бесплатный доступ к некоторым сервисам российского сегмента интернета будет обеспечен с персональных компьютеров граждан России уже с 1 апреля, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Об этом 28 марта сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на торжественном открытии конкурса для школьников старших классов «Большая перемена».

Он отметил, что доступ к бесплатному контенту российских интернет-сервисов будет обеспечен в рамках поручения президента России Владимира Путина о реализации проекта «Доступный интернет», который позволит получить бесплатный доступ к социально значимым российским интернет-ресурсам.

«Есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете. Не все, конечно, но по крайней мере с домашних компьютеров, десктопов такая возможность будет уже не 1 июля, а с 1 апреля по этому минимальному набору сервисов», — заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что на первоначальном этапе доступ будет обеспечен к набору интернет-сервисов, где будет размещен интересный контент не только для школьников, но и для людей более старшего возраста — их родителей, бабушек и дедушек.

«Будет не только для школьников, это и для родителей, и для бабушек и дедушек, потому что там (будут размещены) и советские фильмы, и музыка самая разная», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента в рамках акции #МыВместе предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома. Информация о сервисах, к которым уже сегодня российские пользователи могут получить свободный доступ (в том числе — бесплатный интернет-трафик) размещена на сайте ДоступВсем.рф.

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