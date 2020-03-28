Манила, , 16:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Филиппин подтвердили 14 новых случаев смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 марта сообщает Reuters.

Также было выявлено 272 новых случая инфицирования, таким образом, за последние сутки было установлен рекорд по обоим показателям.

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом на Филиппинах достигло 1 тыс. 75 человек, всего скончались 68 человек, 35 человек выздоровели.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Францию из Китая доставят более 1 млрд медицинских масок