Москва, , 16:44 — REGNUM С острова Занзибар (Танзания) в ближайшее время будут вывезены чартерными рейсами российские граждане. Об этом сообщил 28 марта глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, чартерный рейс для эвакуации граждан Российской Федерации с острова Занзибар будет также совмещен с полетом на Сейшелы и Маврикий, где также находятся граждане РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта глава минздрава Танзании Хамад Рашид на пресс-конференции сообщил, что власти Занзибара в Танзании распорядились закрыть все школы на неопределенное время из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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