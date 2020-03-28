Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM В Ростовской области временно приостановлен бесплатный проезд для льготной категории граждан. Это следует из распоряжения, которое подписал донской губернатор Василий Голубев в целях противодействия коронавирусу, передаёт ИА REGNUM 28 марта.

«Министерству транспорта Ростовской области и министерству труда и социального развития Ростовской области организовать работу по ограничению с 28 марта 2020 года права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области», — говорится в документе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону в настоящее время закрыты парки, торгово-развлекательные центры, кружки и секции. Приостановлена работа спортивных клубов, салонов красоты. Открыты только аптеки и продуктовые магазины. Жителей региона призывают не выходить из дома без острой необходимости.

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