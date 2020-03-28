Рига, , 16:37 — REGNUM Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс сообщил, что удалось нормализовать ситуацию на границах Польши для прохождения грузового транспорта, пишет портал LSM

Как сообщало ИА REGNUM в результате одностороннего решения польских властей о закрытии границы, начиная с 16 марта, начали скапливаться огромные очереди, в том числе грузового транспорта, на польско-немецкой, чешской и литовской границах. Очереди для фур растягивались на 65 километров и занимали несколько дней. Это существенной сократило мобильность перемещения грузов внутри ЕС на время пандемии Covid-19.

Сейчас ситуация на польских границах для грузового транспорта, по словам министра, нормализована. Нет проблем с транзитом грузов на границах Латвии с россией и Белоруссией. Сохраняются проблемы на границах Венгрии, а также болгарско-турецкой грпанице.

Министерство сообщений предписало компаниям, занимающимся грузовыми перевозками, обеспечить водителей масками и средствами дезинфекции. Во время работы на водителей грузовых машин не распространяются правила карантина. По возращению домой, они обязаны соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразить членов семей и других лиц.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.