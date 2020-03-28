Рига, , 16:33 — REGNUM Министерство экономики Латвии сообщило, что в три ночи воскресенья, 29 марта Латвия перейдёт на летнее время, и стрелки часов будут переведены на час вперёд, пишет портал LSM.

Переход на зимнее время в Латвии был осуществлён 25 октября 2019 года. В Европейском Союзе нет единой позиции в отношение перехода на зимнее и летнее время, поэтому пока в Латвии действует правила установленные кабинетом министров 26 октября 2010 года. В ЕС они оговорены директивой от 19 января 2001 года и являются обязательными для всех стран-участниц. В данный момент дискуссия в Европе о летнем и зимнем времени продолжается. Позиция Латвии состоит в отказе от системы сезонного времени