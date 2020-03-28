, 16:39 — REGNUM Житель Петербурга, который скончался сегодня в инфекционной больнице имени Боткина, вернулся из-за границы еще 1 марта, но только через 19 дней у него была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил 28 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, в больнице Боткина умер пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Точная причина смерти будет названа позднее, по результатам вскрытия тела, отметил Беглов. Погибший стал первой в Петербурге жертвой среди тех, кому был подтвержден коронавирус.

«Коронавирус у скончавшегося выявили спустя 19 дней после того, как он вернулся из-за границы. Эта инфекция может проявляться далеко не сразу, подчеркнул губернатор», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев в Петербурге достигло 37, в Ленобласти — семи.