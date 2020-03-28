Сухум, , 16:34 — REGNUM Санатории, гостиницы, пансионаты и дома отдыха закрываются в связи с угрозой коронавируса в Абхазии. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба администрации президента Республики.

Бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах будет приостановлен на территории Абхазии с 29 марта по 20 апреля 2020 года в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

Запрет не будет касаться граждан, которые прибыли в служебную командировку или служебную поездку.

Также прекращают свою работу парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны, фитнес-центры и спортивные залы, спа-салоны, сауны и массажные салоны. Стоматологические клиники будут оказывать помощь только в экстренных и неотложных случаях.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о введении в Абхазии с 28 марта режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой эпидемии коронавируса. При этом на территории Республики не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧС введут власти Абхазии