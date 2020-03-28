Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM В Ростовской области под наблюдением по коронавирусу находятся почти 4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 28 марта.

«Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3848 человек. За весь период медицинским наблюдением в Ростовской области охвачены 4631 человек», — уточняется в сообщении.

При этом почти 1,4 тыс. человек прошли тестирование на наличие инфекции в организме. Результат у них отрицательный.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области COVID-19 подтверждён у двух человек. Заболевшие вернулись из Таиланда и Франции. В настоящее время на Дону усилены меры борьбы с распространением коронавируса. В частности, закрыты все магазины, торговые центры, кружки и секции. До особого распоряжения работают только аптеки и продуктовые магазины. Жителей региона просят не выходить из дома.

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