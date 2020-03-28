Рига, , 16:28 — REGNUM На этих выходных, 28 и 29 марта вступило в силу распоряжение правительства Латвии, о нём ранее сообщало ИА REGNUM, об ограничении работы больших торговых центров или их закрытии на время действия режима ЧС. Ограничения касаются всех молов, в которых число торговых мест 10 и более, или их площадь превышает 10 000 м2, пишет портал LSM.

Надзор за выполнением решения поручен муниципальной и государственной полиции. В этих центрах могут работать продуктовые магазины, аптеки или ветеринарные аптеки, магазины торгующие кормами для животных и оптикой, строительные магазины и торговцы садоводческими товарами. Работа предприятий общественного питания запрещена. Если на территории торгового центра нет, упомянутых магазинов, центр должен быть закрыт полностью.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.