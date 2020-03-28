Красноярск, , 16:26 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом медицинского работника выявлен в Красноярске.

Первичный тест показал наличие инфекции у медсестры красноярской БСМП, передаёт телеканал «Енисей».

Заболевшая проходит лечение в своём же инфекционном отделении и, по словам врача-инфекциониста БСМП Владимира Черных, чувствует себя неплохо:

«Её состояние стабильно средней тяжести, всю необходимую терапию она получает».

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 28 марта в Красноярском крае было зарегистрировано восемь подтверждённых случаев коронавируса.

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