Москва, , 16:22 — REGNUM В Москве похоронили 93-летнюю советскую и российскую актрису, народную артистку СССР Инну Макарову. Об этом сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.

Траурные мероприятия прошли в субботу, 28 марта, на Троекуровском кладбище.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта в столице РФ скончалась актриса Инна Макарова. Причина смерти артистки, которая снялась в фильмах «Женитьба Бальзаминова», «Девчата» и «Молодая гвардия», не сообщалась.

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