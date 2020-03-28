Берн, , 16:26 — REGNUM В Швейцарии число заболевших пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавируса (SARS-CoV-2), достигло 13 213 человек. Об этом 28 марта сообщили в швейцарском федеральном управлении здравоохранения.

Таким образом, за последние сутки количество заразившихся коронавирусом возросло на 1052. Отмечается, что по состоянию на 8:00 (10:00 мск) 28 марта общее количество жертв нового вируса в стране составило 235 человек.

Напомним, 27 марта в управлении здравоохранения Швейцарии сообщали о 12 161 случае заражения вирусом SARS-CoV-2.

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