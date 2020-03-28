Тернополь, Украина, 28 марта 2020, 16:25 — REGNUM В Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на 9:00 (10:00 мск) коронавирус был выявлен у 36 человек, 21 из которых — медицинские работники. Об этом 28 марта сообщил заместитель председателя Монастырисской районной государственной администрации Павел Дронь на странице в социальной сети Facebook.
19 инфицированных было выявлено в городе Монастыриска, семь — в селе Швейков, четыре — в селе Ковалевка (один человек умер), два — в селе Горишняя Слободка, два — в селе Долишняя Слободка, по одному случаю — в селах Бертники и Чехов.
В числе заболевших семь врачей, восемь медицинских сестер, шесть младших медицинских сестер, два государственных служащих, один священник, один заведующий детским садом, один ребенок.
Также чиновник выразил благодарность в адрес волонтеров за обеспечение всем необходимым в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине число зараженных коронавирусом увеличилось на 93 человека и составило 311 заболевших.
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