Тернополь, Украина, , 16:25 — REGNUM В Монастырисском районе Тернопольской области по состоянию на 9:00 (10:00 мск) коронавирус был выявлен у 36 человек, 21 из которых — медицинские работники. Об этом 28 марта сообщил заместитель председателя Монастырисской районной государственной администрации Павел Дронь на странице в социальной сети Facebook.

19 инфицированных было выявлено в городе Монастыриска, семь — в селе Швейков, четыре — в селе Ковалевка (один человек умер), два — в селе Горишняя Слободка, два — в селе Долишняя Слободка, по одному случаю — в селах Бертники и Чехов.

В числе заболевших семь врачей, восемь медицинских сестер, шесть младших медицинских сестер, два государственных служащих, один священник, один заведующий детским садом, один ребенок.

«Мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы. Первая проблема сейчас — нехватка тестов», — сообщил Дронь.

Также чиновник выразил благодарность в адрес волонтеров за обеспечение всем необходимым в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине число зараженных коронавирусом увеличилось на 93 человека и составило 311 заболевших.

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