Новосибирск, , 16:11 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 марта, выявлено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. Уточняется, что одна пациентка с коронавирусом является дочерью женщины, вернувшейся 20 марта из Великобритании. Она встретила мать в аэропорту и на своей машине отвезла домой, где сутки находилась с ней в одной квартире. 21 марта мать госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами ОРВИ. Диагноз «коронавирусная инфекция» у неё подтвердился 25 марта. Дочь почувствовала недомогание 22 марта, 23 марта она была госпитализирована. Сегодня, 28 марта, получен положительный результат теста. Вторая пациентка с коронавирусом 20 марта вернулась из Таиланда. 23 марта с симптомами ОРВИ обратилась к врачу, её отправили в инфекционную больницу, где взяли мазок на коронавирус. Она написала отказ от госпитализации и уехала домой. Предварительный результат был получен 27 марта — он оказался положительный. Женщину госпитализировали. Сегодня, 28 марта, диагноз «коронавирусная инфекция» подтверждён окончательно. Ранее в Новосибирской области было зарегистрировано пять пациентов с коронавирусом.