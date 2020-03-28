Москва, , 16:09 — REGNUM Занятые в подготовке предстоящих запусков с космодрома «Байконур» российские специалисты пройдут тесты на коронавирус, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На апрель 2020 года запланировано два запуска с космодрома «Байконур». На 9 апреля назначен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16», а на 15 апреля — запуск такой же ракеты-носителя с грузовым кораблём «Прогресс МС-14».

В Роскосмосе сообщили, что около 270 специалистов, которые будут обеспечивать эти запуски, пройдут тесты на коронавирус для обеспечения безопасности персонала в условиях пандемии.

Необходимые мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции проводятся и на космодроме «Восточный». С помощью дистанционных датчиков ежедневно измеряется температура тела сотрудников, в случае выявления повышенных показателей такие специалисты направляются к медикам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Роскосмосе рассказали, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин также прошёл тест на коронавирус перед вылетом на космодром «Байконур».

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