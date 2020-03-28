Новосибирск, , 16:01 — REGNUM В Новосибирске на базе новосибирской больницы №11 будет развёрнут госпиталь для пациентов с коронавирусом. Он рассчитан на 800 коек, сообщает оперативный штаб.

«Если мы сейчас не подготовимся и не предпримем меры, потом будет некогда этим заниматься. Поэтому мы создаем этот госпиталь. Понадобится он или нет, но он у нас будет», — прокомментировалминистр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.Госпиталь планируют развернуть в течение следующей недели.