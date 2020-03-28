Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM В медицинских учреждениях Ленинградской области для возможной массовой госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией готовы развернуть до двух тысяч больничных коек в течение двух суток. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе правительства региона.

«К 3 апреля в районных больницах будет выделено несколько сотен мест, а в случае масштабной госпитализации число коек готовы увеличить почти до 2 тысяч», — отметили власти Ленобласти. Прежде всего при необходимости будут перепрофилированы медучреждения, расположенные в отдельно стоящих зданиях.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество подтвержденных случаев заболевания в регионе достигло семи. Все заболевшие жители Ленобласти помещены в инфекционную больницу им. Боткина в Петербурге.

«Мы должны быть готовы к любым вызовам, соответственно, готовим учреждения, которые смогут принять пациентов с COVID-19 и оказать им помощь <…> Если такая необходимость возникнет, мы будем задействовать подготовленные в больницах места», — заявил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

А пока персонал медучреждений проинструктирован для приема больных с COVID-19, разработан алгоритм на случай поступления пациентов с коронавирусной инфекцией и помещения их в стационарах, чтобы потоки разных больных не пересекались.

Кроме того, в девяти больницах региона выделено 250 мест для размещения пациентов с пневмонией, вызванной гриппом и ОРВИ.

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