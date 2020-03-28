Москва, , 15:59 — REGNUM Специальный поезд с гражданами России прибыл с Украины на Киевский вокзал в Москве. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба дирекции железнодорожных вокзалов Российских железных дорог.

Специальный поезд №906 с гражданами РФ следовал из Киева в Москву без остановок в пути. Пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр пассажиров сотрудниками Роспотребнадзора осуществляется во время следования поезда. Продажу билетов на поезд осуществляли Украинские железные дороги.

Рейс специального поезда был согласован властями Украины и России для вывоза своих граждан на родину после закрытия границ в связи с угрозой эпидемии коронавируса. В Россию этим поездом вернулись более 700 граждан.

Обратный рейс поезда, уже под №905 состоится в 19:35 мск 28 марта, он выедет с Киевского вокзала в Москве с гражданами Украины и проследует без остановок в пути до города Киева, куда прибудет 29 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о назначении специального поезда для вывоза российских и украинских граждан на родину из Москвы и Киева.

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